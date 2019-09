Organisaasje Eilân ferbjustere oer ferbod op trochgean festival

De gemeente Skylge is ferrast en teloarsteld oer it beslút fan de rjochter, seit wethâlder Sietze Haringa. "We waren wel voorbereid op het risico dat er speelde, maar we hadden toch het idee dat er een hele goede voorbereiding was geweest, goede dossiervorming en argumentatie. We hebben hard gewerkt met heel veel mensen om dat goed en evenwichtig op een rijtje te zetten. Ja, dan is het altijd wel een teleurstelling als het dan toch niet uitpakt, zoals je in je besluit had gedacht."

De rjochter wie der lykwols net fan ûnder de yndruk en kaam ta de konklúzje dat der in soad gebrekken oan de troch de gemeente ferliende omjouwingsfergunning sieten. Hy gie benammen yn op de stikstofproblematyk en dat it festival foar negative effekten soargje kin foar it natuergebiet op Skylge.

Wethâlder Haringa is benaud dat it beslút fan de rjochter yn de takomst ek gefolgen ha kin foar oare festivals op it eilân. "Je moet je toch gaan afvragen hoe we daar met verdere activiteiten en festivals mee om moeten gaan. We moeten het én op tijd én supergoed gaan organiseren. En dan nog loop je dit soort risico's."