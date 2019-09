Musea pakke takom jier út mei wurk fan keunstskilder Jan Mankes

Museum MORE foar modern realisme yn it Gelderske Gorssel claimt de grutste Mankes-kolleksje yn besit te hawwen en ek sy komme takom jier mei in Jan Mankes-útstalling. In folseine seal wurdt dêr foar ynrjochte, wêrby't de klam lizze sil op syn Gelderske perioade. Direkteur fan it museum en Fries om utens Ype Koopmans makke dat bekend yn in reportaazje dy't snein útstjoerd wurdt yn it radioprogramma Buro de Vries.