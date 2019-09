Nyck de Vries foldocht net oan brânstofregels en wurdt diskwalifisearre

Troch in ferkearde berekkening fan it oantal rûntsjes, hie de auto fan De Vries oan de ein fan de race net deselde lading brânstof as dat dy yn it foar berekkene wie. Hy waard dêrom diskwalifisearre fan de resultaten en syn rondetiden binne op nul set.

De Vries kaam oarspronklik as fjirde oer de finish en is op it stuit klassemintslieder. Hy mei sneon wol starte, mar it is noch net dúdlik op hokker plak dat wêze sil.