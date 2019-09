Rjochter ferbiedt festival Eilân op Skylge

Eilân soe kommende wike by de mar fan Hee holden wurde, yn de buert fan in stiltegebiet mei beskerme bistesoarten. It festival soe neffens de beswiermakkers in te swiere belesting wêze foar it gebiet. Neffens de rjochter hat de gemeente de "belangenafweging ondeugdelijk gemotiveerd". De rjochter komt ta de konklúzje dat oan de beslútfoarming oer de omjouwingsfergunning "de nodige gebreken en omissies kleven, zodat schorsing van de omgevingsvergunning is aangewezen."

Ferkearde rekkenmetoade

Ek de ferpleatsing fan ien fan de podia, in oplossing fan de organisaasje om it festival dochs mooglik te meitsjen, wurdt fan tafel fage. Neffens de rjochter wurdt net oantoand dat dy ferpleatsing gjin fersteuring opsmyt foar de natuer. Datselde jildt ek foar de útstjit fan stikstof. Dêr is neffens de foarsjenningerjochter in ferkearde rekkenmetoade foar brûkt. De effekten fan de útstjit fan stikstof binne dêrtroch net goed yn kaart brocht. Sa wurdt dus net dúdlik wat de skea oan de natuer is.