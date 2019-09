LIVE: De Admiraliteitsdagen yn Dokkum mei ‘Night of the Praams’

Dokkum stiet dit wykein wer yn it teken fan de Admiraliteitsdagen. Op freedtejûn is tradisjoneel de Night of the Praams op it poadium by De Zijl. Mei dizze kear optredens fan Jan Dulles, ien fan de 3JS, Ellen ten Damme en Robin Slutter, bekend fan Scrum. De artistike lieding fan it muzykspektakel is yn hannen fan Sjoek Nutma. De hiele jûn is live te folgjen, yn in gearwurking mei tsientallen frijwilligers fan streekomrop RTV NOF.