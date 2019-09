FIDEO: Hichtepunten fan ‘Night of the Praams’

Dokkum stiet dit wykein wer yn it teken fan de Admiraliteitsdagen. Op freedtejûn is tradisjoneel de Night of the Praams op it poadium by De Zijl. Mei dizze kear optredens fan ûnder oare Jan Dulles, Ellen ten Damme en Robin Slutter.

Besjoch hjirûnder in kompilaasje fan de hichtepunten, dy't Omrop Fryslân makke yn gearwurking mei streekomrop RTV NOF.