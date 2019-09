Takomst húsdokters: "Minder administraasje en mear pasjint"

"Laat ik mijn eigen praktijk als voorbeeld nemen", sa begjint Maats syn ferhaal. "Hier in Gorredijk hebben we zes huisartsen en zeven assistentes aan het werk. Samen kun je veel werk opnemen, dus is het handiger dat je ook groter bent. Je kunt zo het werk verdelen en de administratie uitbesteden aan een groep die daarvoor geleerd heeft. De dokter leert niet voor de administratie en heeft daar ook geen zin in. Dat is zijn vakgebied ook niet. Laat dat door andere mensen doen. Zo houdt de dokter tijd over voor de patiënt."

Gewoan dokter wêze

Gjin gedoch mei administraasje, mar gewoan dokter wêze. Dat wolle jonge húsdokters neffens Maats. Mar yn de hjoeddeistige praktiken is dat wol dreech. "Je moet misschien meer gaan samenwerken in de praktijken. Het is niet meer van deze tijd om een eigen praktijkje in een dorp te hebben, maar ga wat breder kijken. Er is landelijk een groot huisartsentekort. Als je ze wilt verleiden om naar jouw praktijk te komen, zul je moeten zorgen dat je genoeg te bieden hebt. Denk bijvoorbeeld aan een brede opleiding of opvang voor de kinderen."

Hege wurkdruk

Yn in ûndersyk fan Nivel, it Nederlânske ynstitút foar ûndersyk fan de sûnenssoarch, jout 93 persint fan de Fryske húsdokters oan in hege wurkdruk te ûnderfinen. Dêrom hat de húsdoktersferiening sûnt 2012 drok dwaande west mei gearwurkingen op te setten tusken praktiken en dat docht fertuten.