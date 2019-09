Koereur Nyck de Vries fjirde yn kwalifikaasje Formule 2 yn Italië

Callum Ilott út Grut-Brittannië wie de rapste yn de kwalifikaasje, folge troch Guanyu Zhou út Sina en Nikita Mazepin út Ruslân. De grutte konkurrint fan De Vries yn it kampioenskip, de Kanadees Nicholas Latifi, kwalifisearre him as sande.

De koereurs yn de Formule 2 ride dit wykein twa races op it sirkwy fan Monza. Sneontemiddei de race en sneintemiddei de sprintrace.

Ferline wike waard de Formule 2 opskrikt troch it deadlike ûngelok fan Anthoine Hubert fan Frankryk op it sirkwy fan Francorchamps yn België. De earste race fan dat wykein waard dêrtroch ôfbrutsen en de twadde gie net troch.