Natuermuseum en Dbieb slaan hannen ynien om bern oer greidefûgels te learen

Natuermuseum Fryslân en biblioteek Dbieb slaan de hannen ynien foar greidefûgels. Takom jier reizget der in 'mobyl museum' by alle fêstigingen fan Dbieb yn Ljouwert en Tytsjerksteradiel del om bern wat by te bringen oer greidefûgels. Natuermuseum Fryslân hat dêrfoar in spesjale in museumpylder makke.