Glêsfezel yn De Fryske Marren: 31 doarpen wol, 2 kearnen net

De kampanje foar glêsfezel yn it bûtengebiet fan gemeente De Fryske Marren is ôfsletten: 31 doarpen krije glêsfezel en 2 kearnen net. Der wiene al 24 doarpen wis fan de komst fan glêsfezel, dêr binne no noch 7 bykaam troch it ferlingjen fan de kampanje. Inkeld fan de stêd Sleat en it doarp Aldemardum binne net genôch oanmeldingen binnenkaam.