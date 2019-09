Meldkeamers ûnder de maat: ûnderbesetting en ferâldere ICT

Neffens de ynspeksje hawwe alle sintrales te krijen mei ûnderbesetting. Foar it oanwêzige persoaniel is de wurkdruk te heech en op it mêd fan ICT stean de meldkeamers stil, sa seit de ynspeksje.

De meldkeamer yn Drachten woe freedtemiddei net reagearje op it rapport. Minister Grapperhaus fan Justysje sil yn petear mei de plysje, de feilichheidsregio's en de ambulânsesoarch oer hoe't it no fierder moat mei de meldkeamers.