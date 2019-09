Auto slacht oer de kop op Wâldwei by De Pein

De helptsjinsten moasten freedtemiddei yn aksje komme foar in autoûngelok op de N31 by De Pein. Troch ûnbekende oarsaak rekke de bestjoerster de macht oer it stjoer kwyt en bedarre mei har auto op de kop yn in sleat neist de dyk. De frou rekke ferwûne en is oerbrocht nei it sikehûs.