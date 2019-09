Utspraak rjochter oer Skylger festival Eilân freed ferwachte

De gemeente en de organisaasje ha der opnij nei sjoen en ha saken oanpast en tongersdeitejûn let is der in nije fergunning ferliend troch de gemeente. Stichting Ons Schellingerland hat lykwols beswier makke tsjin de nije fergunning.

Alle partijen yn dit skeel hiene oant trije oere freedtemiddei de tiid om alle stikken oer de kwestje by de rjochtbank oan te leverjen. Dy bûcht him der no oer en docht dêrnei skriftlik útspraak. It festival soe nije wike tongersdei begjinne moatte.