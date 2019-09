Tennisser Arends yn finale challenger yn Súd-Frankryk

De Ljouwerter en Pel binne as earste pleatst op it dûbeldtoernoai. Earder wûnen se al ienfâldich yn de kwartfinale (6-3 6-2), mar hiene se in drege put oan Markus Eriksson en Dmitry Popko yn de earste ronde (7-5 7-5).

De finale fan de challenger yn Súd-Frankryk wurdt dit wykein spile. Harren tsjinstanner yn de finale is noch net bekend.

Winst Rafa Nadal Open

Ferline wike pakten Arends en Pel de winst op it Rafa Nadal Open op Mallorca.