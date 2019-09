Freedsmerk oer geweld tsjin aginten: "Se hat der nei sân jier noch hieltyd lêst fan"

"Myn dochter wurket by de plysje en wie sân jier lyn belutsen by knokkerij. Dêr hat se no noch lêst fan. Der moat écht wat barre, want it respekt is hielendal fuort!" Dizze reaksje op de Ljouwerter freedsmerk klonk suver as in oanklacht tsjin it skobberige en geweldiedige gedrach dêr't plysjeminsken hjoed-de-dei mei te krijen ha.