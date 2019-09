Oratmangoen komt te let en mist dêrtroch basisplak by Cambuur

In fêste wearde op de posysje fan ferdigenjende middenfjilder is Mees Hoedemakers. Ek tsjin Telstar sil hy wer op dy posysje stean. Sûnt moandei wit Hoedemakers dat der gjin konkurrint mear by komt foar him.

Cambuur wie fan doel noch in 'nûmer 6' te heljen, mar dat slagge de Ljouwerters net. "Was er iemand bijgekomen, dan was ik sowieso die concurrentiestrijd aangegaan. Dat heeft de trainer ook duidelijk gecommuniceerd", sa seit de middenfjilder.

"Je doet gewoon je ding"

Neffens De Jong wie dizze wike wol te fernimmen dat der in lêst fan de skouders fan Hoedemakers ôffallen is, no't Cambuur gjin middenfjilder mear hellet. Sels sjocht er dat net sa: "Ik ben gewoon bezig met mezelf en mijn eigen ontwikkeling. Natuurlijk is het fijn dat je vertrouwen voelt, maar je doet gewoon je ding en ik ben blij dat het goed gaat."