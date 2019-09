Monumint ta neitins fan famylje Hartman, dy't yn 1944 omkaam by De Lemmer

Net fier fan De Lemmer, yn Rutten, is freed stilstien by in drama dat him 75 jier lyn ôfspile by de Lemstervaart. Op 6 septimber 1944 lei skipper Hendrik Hartman mei syn fou en trije fan syn seis bern mei it skip by de Fryske Slûs by De Lemmer. Yn de nacht fleach in fleantúch fan de alliearden oer, dy't in bom nei ûnderen smiet.

De bom wie bedoeld foar Dútsers, maar kaam op de roef fan it skip fan Hartman terjochte. Alle fiif Hartmans op it skip kamen om it libben. No is der by de slûs in monumint ta de neitins fan de famylje. Dêr wie ek Tini Westerhof-Hartman by, it âldste bern út de húshâlding dy't op it momint fan it bombardemint by har pake en beppe wie.