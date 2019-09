Smellingerlân stjoert brânbrief oer gaswinning nei minister Wiebes

De gemeenten warskôgje it Ryk dat dy de gaswinning net halje-trawalje ferheegje moat. Dan soene der ierdbevingen komme kinne mei in krêft fan 4.0 op de skaal fan Richter. Dat is swierder as de swierste ierdbeving oant no ta yn Grinslân, soe neffens de gemeenten bliken dwaan út ûndersyk troch it Staatstoezicht op de Mijnen. Dy seit dat de kâns frij lyts is op sa'n swiere ierdbeving.

Ferline jier wiene der seis ierdbevingen by lytsere fjilden, trije dêrfan wiene swierder as 1.5. Yn Grinslân wiene 90 ierdbevingen. Dêrfan wiene 15 swierder as 1.5 op de skaal fan Richter.

Lytse gasfjilden

Yn hiel Nederlân binne in soad lytse gasfjilden. Ut tsientallen fan dy fjilden wurdt ek gas wûn. Omrop Fryslân hat in skoftke lyn al berjochte dat dêr de produksje sûnt koart opfierd wurdt. Minister Wiebes hat dat net befêstige, mar de gemeenten dy't no de brânbrief stjoere, meitsje harren dêr wol soargen oer.

Njonken Smellingerlân is de brief ek tekene troch de gemeenten Beemster, Nissewaard, Noordoostpolder, Waalwijk en Westland.