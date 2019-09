Grien ljocht foar restauraasje Jouster Toer

De restauraasje fan de Jouster Toer sil lang om let úteinsette. Sûnt novimber mist de spits fan de fertutearze toer. Dy stiet al skoften yn 'e stegers, mar der wie net genôch jild foar in nijen ien. Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten hat dizze wike opdracht jûn ta it ferfolch fan de restauraasje.