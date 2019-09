Alle 45 kavels by De Peinder Mieden ferkocht: wenje en natuerbehear ferbûn

Alle 45 kavels dy't yn De Peinder Mieden tusken De Pein en Drachten komme, binne no ferkocht en ek alle romtlike prosedueren om it projekt hinne binne no ek klear. It bestimmingsplan foar de twadde faze fan De Peinder Mieden is fêststeld troch gemeente Smellingerlân. De kavels komme yn in natuergebiet fan sa'n 90 bunder. Der binne al acht enerzjyneutrale wenten bewenne en nochris acht wenten binne op dit stuit yn oanbou. Yn 2022 moatte alle wenten klear wêze.