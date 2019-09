Beswiermakkers festival Eilân stappe nei de rjochter

De stap nei de rjochter fan de stichting komt net as in ferrassing. Tongersdei joech foarsitter Henk Hees al oan nei de rjochter te stappen, as it kolleezje fan boargemaster en wethâlders fan Skylge in omjouwingsfergunning ôfjaan soe. Dat barde tongersdeitejûn let, nei yngreven oerlis mei de belutsenen en in ekstra riedsgearkomste.

Neffens Ons Schellingerland binne de oanpassingen oan it festival net foldwaande. Troch de oankundige ferpleatsing fan poadia by it marke fan Hee, dêr't it festival hâlden wurde moat, ûntstiet neffens Hees ek in nij probleem.

"Beschermd vogelgebied"

"Het verplaatste podium bevindt zich straks in beschermd vogelgebied", sa seit hy. "Daarnaast is geen rekening gehouden met de stikstofregels. Zowel de provincie als de gemeente gaan hier volledig aan voorbij. Ik zie geen mogelijkheid waarop het festival nog door zou kunnen gaan."

De stichting Ons Schellingerland ferwachtet dat de saak freed of uterlik moandei foarkomt.