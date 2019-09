Auto oer de kop op de A7 by it klaverblêd boppe It Hearrenfean

Op it klaverblêd op It Hearrenfean is freedtemoarn in auto oer de kop slein. It ûngelok barde op de A7 nei Drachten ta, op de hichte fan ferbiningswei A32. De frou dy't de auto bestjoerde, is troch ambulânsepersoniel ûndersocht en nei it sikehûs brocht. De rjochter rydstripe is ôfsletten, dêrtroch is der file ûntstien.