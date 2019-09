Tal learlingen op Snitser 'Tienerschool' yn jier tiid ferdûbele

Dêrmei sit de skoalle krekt tusken de basisskoalle en it middelber ûnderwiis yn. De bern dy't op de Tienerskoalle sitte, komme wat earder fan de basisskoalle ôf en gean wat letter nei it middelber ûnderwiis. Se streame pas yn de tredde klas yn. Doel is om de oergong wat minder grut te meitsjen. It sukses is opmerklik, want dit jier is der noch in twadde tienerskoalle bykaam, mar dat soarget dus net foar minder groei.

Direkteur Tinie Sterenbosch: "De andere school is van de christelijke koepel CVO en die pakken het gewoon heel anders aan. Die hebben een bestaand pakket aangekocht en zijn daar mee aan de slag gegaan. Wij zetten echt iets nieuws op."

'Broddeljier'

En dat is noch net sa maklik, sa seach it team fan de nije skoalle yn it earste jier. Alles moast noch útfûn wurde, wylst de earste bern al op de skoalle omstapten. Mei-inoar giene se op syk nei wat wol en net wurke. "Het eerste jaar is een beetje een broddeljaar," seit de direkteur. "Sommige dingen gingen meteen goed en andere niet. Zo hebben we dit jaar wat meer structuur aangebracht in het lesprogramma, zonder daarbij het basisidee los te laten."