Harry van der Molen: Ryk hat ek ferantwurdlikheid foar it Frysk

Op oantrunen fan Harry van der Molen en syn VVD-kollega Aukje de Vries komt it rapport meikoarten op de aginda fan de Twadde Keamer. Minister Ollongren moat mear dwaan as allinnich nei de provinsje wize, seit Van der Molen.

"It Ryk kin ek sels it Frysk sichtber meitsje troch it te brûken op gebouwen fan it Ryk yn Fryslân fan lykas de belestingtsjinst en de rjochtbank." It Keamerlid fynt de sichtberens fan it Frysk wichtich. "As je de taal om je hinne sjogge, dan brûke je 'm ek gauwer."

Praktyk

Van der Molen konstatearret dat, alhoewol diplomatyk ferwurde, elts nij rapport fan de Ried fan Europa wer kritysker is oer de beskerming fan de Fryske taal en identiteit troch Nederlân. "It kabinet tinkt dat se der binne as saken op papier goed regele binne. Mar dêr giet it net allinnich om, it giet ek om de praktyk."

Van der Molen is tige kritysk oer de reaksje fan it kabinet op it rapport fan de Ried fan Europa. "It makket op my de yndruk fan copy-paste fan in âlder stik. Dat kin echt net mear."