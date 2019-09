Festival Eilân op Skylge mei trochgean

Ferslachjouwer Auke Zeldenrust folge de riedsgearkomste op Skylge. "Neffens de gemeente binne de beswieren dy't der wiene, nammentlik dat it yn it Natura 2000-gebiet leit, fuortnaam troch de organisaasje. Twa poadiums yn de bosk krije in oar plak, ien giet nei camping De Kooi." Dêrom is der besletten dochs in omjouwingsfergunning ôf te jaan en kin it festival trochgean.

Festival fersus natuer

De gemeente seit oan de iene kant sjoen te hawwen nei de belangen fan it trochgean fan it festival. Der hawwe nammentlik al in soad tariedings west. Oan de oare kant wurdt der letten op de belangen fan de natuer. "We hebben geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken", seit boargemaster Bert Wassink fan Skylge.

Beswiermakkers

Ek de beswiermakkers sieten yn 'e seal. Sy hiene sein dat se fuortendaliks nei de rjochter stappe soene as it festival trochgean soe. Sy fine dat it belang fan de natuer minder swier meiteld wurdt as dat fan it trochgean festival. "We hebben goed naar de natuurbelangen gekeken. Maar ik kan me hun standpunten goed voorstellen. We hebben alle argumenten echter op een rij gezet en zo zijn we tot een besluit gekomen", leit Wassink út.

Neffens him wie it in dreech beslút. "Je neemt liever niet een besluit waarbij de gevoelens op het eiland over verdeeld zijn, maar dat was hier onontkoombaar."