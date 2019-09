Wielerkoers Leeuw van Leeuwarden giet net troch

Troch strange easken fan de gemeente Ljouwert hiene der wol fyftich oant sechstich frijwilligers nedich west. De Leeuw van Leeuwarden soe foar it earst yn 50 jier tiid wer yn de wyk Nijlân hâlden wurde. Yn 1969 wûn de Ljouwerter hurdfytser Anne Koster de koers. Letter is De Leeuw van Leeuwarden noch wol yn oare parten fan Ljouwert en yn Ljouwerteradiel ferriden.

Foarsitter Matthijs de Vries fan De Friesche Leeuw is tige teloarsteld oer it net trochgean fan de koers. De hurdfytsferiening hat in soad tariedend wurk dien yn gearwurking mei de wykferiening Nijlân en de gemeente Ljouwert. Sa'n fjirtich hurdfytsers hiene har al foar de koers oanmelden. De Friesche Leeuw sil no mei de gemeente Ljouwert besjen oft it evenemint takom jier wol hâlden wurde kin.