Beslút oer festival Eilân wurdt pas freedtemoarn bekend makke

It is in ferfelende situaasje, sei Wassink yn de gearkomste. Hy jout ta sa se net alles goed dien hawwe en dat se fan dizze situaasje leare moatte.

Oerol

Neffens de boargemaster kin ien en oar ek gefolgen hawwe foar it Oerolfestival. Wy moatte hjir goed nei sjen, want as foar elk evenemint in omjouwingsfergunning nedich is, hat dat mooglik ek foar Oerol konsekwinsjes, sa sei er.

Skeaclaims

Wassink is net benaud foar skeaclaims: "Ik zie de schadeclaims met vertrouwen tegemoet. We hebben dan niet alles goed gedaan, maar ook niet alles verkeerd."

De ekstra gearkomste is útroppen troch Christa Oosterbaan fan de PvdA, de grutste fraksje op Skylge. Sy wol dat it kolleezje mei in opsomming fan de feiten de ried mear dúdlikens jout. Dat is needsaaklik om derfan te learen. Se wol ek witte wat de gefolgen binne as it festival net trochgean kin. Komme der dan bygelyks skeaclaims. Oosterbaan neamt it in ferfelende situaasje.