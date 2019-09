Beslút oer festival Eilân pas nei ekstra riedsgearkomste Skylge

Boargemaster Wassink: "Er zijn op dit moment de nodig vragen. We komen als college na de raadsvergadering nog bijeen."

De ekstra gearkomste is útroppen troch Christa Oosterbaan fan de PvdA, de grutste fraksje op Skylge. Sy wol dat it kolleezje mei in opsomming fan de feiten de ried mear dúdlikens jout. Dat is needsaaklik om derfan te learen. Se wol ek witte wat de gefolgen binne as it festival net trochgean kin. Komme der dan bygelyks skeaclaims. Oosterbaan neamt it in ferfelende situaasje.