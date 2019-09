Wethâlder Hoekstra slacht twa jier nei de brân earste peal nije sporthal Burgum

Alle sporters en ferienings út Burgum en omkriten kinne telâne yn sporthal Westermar. De gemeente Tytsjerksteradiel hat 9,9 miljoen beskikber steld foar de bou fan de sporthal. In part fan dat jild komt út de útkearing fan de fersekering foar de ôfbaarnde sporthal.

Oer de nije sporthalplannen is hiel wat ôfpraat yn Burgum. De gemeente woe yn earste ynstânsje in 'sobere sporthal' bouwe, mar in boargerinisjatyf fan Burgumers en ek Burgumer sportferienings seagen dat as in miste kâns.

Foar fjirtich jier

Foar in wat gruttere ynvestearring krijt Burgum no in multyfunksjonele sporthal mei fleksibele tribunes, in sportkafee en romte foar ferskate sportaktiviteiten tagelyk. Neffens wethâlder Gelbrich Hoekstra giet it om in 'djipte-ynvestearring' foar in jier as fjirtich.

De foarsjenning is wat har oanbelanget net allinnich foar sporters bedoeld, mar ek foar minsken dy't noch net sporte. "It wurdt in iepen park, dêr't alle doelgroepen telâne kinne. As gemeente wolle we it sporten graach oanmoedigje." Frou Hoekstra fynt dat de ekstra ynvestearring wol wat tafalt. "De multyfunksjonele hal kostet ús 8.000 yn 't jier ekstra. Dat is te oersjen, want de enerzjyrekken fan it nije gebou wurdt hiel leech."