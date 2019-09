Primeur De Harmonie: twa kear op rige it meast gastfrije teäter

Stedsskouboarch De Harmonie hat foar it twadde jier op rige de Roel Oostrapriis wûn foar it meast gastfrije teäter foar artysten. It is foar it earst dat ien teäter de priis twa kear efterinoar wint. "Of het nou een bekende of minder bekende artiest is, iedereen wordt evenveel hartelijkheid ontvangen", seit foarsitter Jurre Schreuder fan de Kunstenbond.