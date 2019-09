Skylge, It Amelân én Ibiza: de top-3 fakânsjebestimmingen fan septimber

Yn septimber noch efkes fuort om de lêste sinne te pakken? Dan moatte je nei Skylge of It Amelân. Teminsten, dat seit HomeToGo, in bedriuw dat ûndersyk docht nei wêr't Nederlânske fakânsjefierders flak nei it heechseizoen nei ta gean. De twa Fryske Waadeilannen binne it populêrst, Ibiza makket de top-3 kompleet.