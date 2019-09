Iuwenâlde stiennen trep fûn yn Kollum

Achter in laach stien fûn de oannimmer in trep dy't yn it ferline nei de kelders fan it rjochtshûs rûn. It rjochtshûs is ein sechstjinde iuw boud, de trep nei alle gedachten yn 1790. It is de bedoeling dat de trep behâlden bliuwt. In arsjitekt tinkt nei oer in passende oplossing.