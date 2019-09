Rico Verhoeven: mindset studinten NHL-Stenden krekt as kickboksers

Se binne sawat de lêste yn de rige, mar tongersdei begjinne dan lang om let de studinten en dosinten fan hegeskoalle NHL Stenden ek oan it nije stúdzjejier. En sa't dat dan heart, komt der in spesjale gast om elkenien wer skerp te krijen foar in jier fan druk en prestearjen. En wa kin dêr better mei omgean as kickbokser Rico Verhoeven, dy't dêr yn de ring fansels ek mei te krijen hat.