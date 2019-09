HEA! Te keap: Kafee Max yn Starum

Max Fabery hat in grutte leafde foar it wetter. Hy hat sylynstrukteur west, mar ek op skippen wenne en wurke. Op syn 48e learde hy syn Carla kennen en dy kaam út de hoareka. Tegearre ha se Kafee Max oernommen, mei it útsicht op it wetter. Moaier koe it hast net. Mar Max en Carla wolle graach sels wer it wetter op, lekker farre en genietsje. Mar it kafee moat earst wol ferkocht en dat keallet swier.