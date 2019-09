Jenny Douwes: "Boargemaster hat bern by yntocht yn Dokkum bewust yn gefaar brocht"

Neffens har ha de demonstranten tsjin Swarte Pyt no bewust de oanfal iepene op de Fryske nasjonaliteit en identiteit. "Dat kinne en moatte we net akseptearje en dêrom moatte wy de mûle no iepenlûke", sa sei Jenny Douwes tsjin presintator Amarins Geveke.

Takom wike

Nije wike is IepenUP Live der wer mei in hiel spesjale teäterfoarstelling. Yn gearwurking mei Oerol presintearje de Stichting Nieuwe Helden, Arsenaal en het Zuidelijk Toneel de foarstelling 'In search of Democracy 3.0'.