Sollisitanten foar boargemasterspost It Amelân bekend: 22 manlju en 11 froulju

Fan de kandidaten binne der leafst 31 âlder as fjirtich jier. Fan twa kandidaten is net bekend hoe âld se binne. It grutste part fan de sollisitanten is lid fan de VVD, folge troch kandidaten fan de lokale partij. Ien kandidaat is partijleas.

Op dit stuit is Gerard van Klaveren waarnimmend boargemaster op it waadeilân. De gemeenteried beslút úteinlik hokker twa kandidaten oerbliuwe en foardroegen wurde oan de kroan.

Noardeast-Fryslân

Tiisdei waard ek bekend hoefolle sollisitanten har melden hawwe foar de boargemastersfakatuere yn de fúzjegemeente Noardeast-Fryslân. Mei tolve belangstellenden is der foar dy fakatuere folle minder ynteresse.