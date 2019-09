Omrop TIP: Muzikaal programma Admiraliteitsdagen live te folgjen by Omrop Fryslân

Night of the Praams

Sawol it muzykprogramma op freedtejûn as op sneontejûn is live om 22.00 oere te sjen fia Omropfryslan.nl en de Omrop-app. Freedtejûn stiet de Night of de Praams op it programma, mei optredens fan Jan Dulles (bekend fan de 3JS), Ellen ten Damme, Robin Slutter en in special guest.

Sneontejûn binne de optredens fan Racoon en The Dirty Daddies live te folgjen. De optredens fine plak op it kearpunt fan de Alvestêdetocht, op de Zijl middenyn it sintrum fan Dokkum.