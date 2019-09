Nasjonale ynteresse foar luchtige en Fryske kampanje biodiversiteit

As foarbylden wurde feilich frijen, in jirdeitaart ite en in fuotbalwedstriid besjen neamd. Sa wurde kondooms makke fan de rubberbeam, befruchtsje bijen it fruit foar de taart en wurdt it gers fan it fuotbalfjild mei mooglik makke troch reinwjirms.

Nasjonale belangstelling

De kampanje sil dit jier yn de hiele provinsje te sjen wêze. De organisaasjes hoopje dêrmei in grutte doelgroep oan te sprekken. Ek is der nasjonale belangstelling, fan it lanlik Deltaplan Biodiversiteit. Mooglik wurdt de kampanje takom jier dan ek lanlik ferspraat.