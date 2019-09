Frou fermist nei Psy-fi-festival, foar it lêst sjoen yn Bilgaard

De frou hat in Aziatysk uterlik en in keale holle. Sy hat in giel, brún en readbûnte jurk mei spagettibantsjes oan. Se is foar it lêst sjoen op strjitte De Kei yn de Ljouwerter wyk Bilgaard.

De plysje freget minsken dy't ynformaasje ha oer de fermissing kontakt op te nimmen op 0800-0607.