Fan stoart nei enerzjycampus: stoartbult Skinkeskâns is sintrum foar duorsumens

Yn it enerzjykennissintrum besykje se antwurden te krijen op fragen lykas: hoe kinne jo no nije huzen bouwe sûnder in soad ôffal te produsearjen? En hoe kinne jo dy huzen ferwaarmje sûnder der miljeuskea ûntstiet of dat der in protte CO2 frijkomt. Boppe-op de heuvel dêr't it eardere stoart ûnder sit, is - nei in oanrin fan mar leafst tsien jier - de nagelnije Enerzjycampus Ljouwert iepene. Dat wurdt in plak foar advysburo's en ûndersikers op it mêd fan duorsumens.