Aksje tsjin thúskappers yn Harns: ' it is gewoan ûnearlike konkurrinsje'

Konkurrinsjefoardiel

Foar de kapperssaken yn Harns is it pynlik, fynt Faber. "It is echt in konkurrinsjefoardiel foar de kappers oan hûs. Sy falle net ûnder tafersjoch fan de gemeente en hoege harren net oan regels te hâlden. Ek hawwe sy gjin personiel en hiere se gjin saak ôf, want se kinne gewoan de garaazje ombouwe ta in saakje. Se meitsje harren bekend op Facebook en yn de lokale kranten en sa helje se klanten binnen. Dat is foar ús net earlik. Elkenien mei in saak begjinne, as it mar yn it bestimmingsplan stiet en dat is faak no net sa. Dat moat ophâlde."