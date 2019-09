"Fryske brêgen dy't op ôfstân betsjinne wurde binne feilich"

Yn Fryslân wurdt de betsjinning fan in soad brêge sintraal oanstjoerd. Yn Ljouwert wurdt op it stuit wurke oan de bou fan in nije betsjinningssintrale. Yn de takomst wurde dêrwei fjirtich brêgen oanstjoerd. Op it stuit draait dêr ek al in sintrale. Dy is oanlein mei de lessen dy't lutsen binne út it earste ûngemak yn Zaandam yn 2015. Dêrby kaam in frou fan 57 om it libben.

Wahle: "We hawwe hiel goed sjoen nei wat dêr bard is en wat de oanbefellingen fan de Onderzoeksraad voor Veiligheid doe wiene. Al dy maatregels en mear hawwe we trochfierd yn de wize hoe't wy de brêgen op ôfstân betsjinje."