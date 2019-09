LIVE: IepenUP Live mei Jenny Douwes

Se waard bekend as frontfrou fan de 'blokkearfriezen': Jenny Douwes. Woansdeitejûn is se by de earste útstjoering fan it nije seizoen IepenUP Live, de wyklikse talkshow fan Omrop Fryslân yn gearwurking mei Neushoorn. Douwes sil yngean op de gefolgen fan har rol as aksjefierder op har libben as mem en ûndernimmer. De earste ôflevering fan IepenUP is fan 20.00 oere ôf hjirûnder live te folgjen.