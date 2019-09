Princessehof: keramyk út skipswrakken fertelt ferhaal oer ynternasjonale hannel

Omdat keramyk lang bewarre bliuwt, is it mooglik om in tentoanstelling te meitsjen fan skatten út sonken skippen fan lang lyn. It keramykmuseum wol mei de útstalling ferhalen fertelle achter de objekten en fan de hannelsrûte fan en nei Sina. En dat giet werom oant de lading fan in 8e iuwsk skipswrak.

As skatgravers mar wat oanmodderje, gean de ferhalen ferlern. Yn it museum is ek omtinken foar ferantwurde ûnderwetterarcheology. De opgraving fan VOC-skip de Rooswijk yn 2018 wie dêr in foarbyld fan.