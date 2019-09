Oantal wedstriden fan Sportklup Hearrenfean ferpleatst

De wedstriid fan SC Hearrenfean tsjin Ajax fan sneon 14 septimber wurdt no wat earder spile. Yn Amsterdam wurdt der no om 18.30 oere ôftrape, yn stee fan 20.45 oere.

Fierder begjint de thúswedstriid tsjin FC Utrecht op snein 22 septimber no om 12.15 oere. De útwedstriid tsjin VVV-Venlo wurdt no op sneon 28 septimber spile, yn stee fan snein 29 septimber. PSV - Hearrenfean giet krekt fan sneon nei snein; dat treffen fynt no op snein 24 novimber plak.