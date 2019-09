Jubileum foar tropyske kassen Beetstersweach, mar noed oer takomst

Trochdat it focht en de waarmte it hout yn de tropyske kas oantaast hawwe, binne der grutte soargen oer de takomst fan de kas. Der is jild nedich foar in grutte renovaasje. Sa wolle se graach in nij dak hawwe foar de kas en oar glês. Allinnich dan kin it histoarysk erfgoed goed bliuwe.

"Kas leech"

"Sûnder jild is de kas op in gegeven momint leech", seit Alice van Binsbergen fan de Tropyske Kassen. It jild moat ûnder oare fertsjinne wurde mei de ferkeap fan blombollen en marmelade fan de sinesapels.