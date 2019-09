Tekoarten yn Súdwest-Fryslân kinne oprinne ta 10 miljoen

Legere ryksbydrage

Wat ek foar tekoarten soarget, is dat de gemeente in legere útkearing fan it ryk út it gemeentefûns kriget. Der binne mear gemeente dy't dêr lêst fan hawwe en dêr is ek al tsjin protestearre. Der binne mear as ien kear sinjalen nei de ryksoerheid stjoerd, seit Offinga. Hy hopet dat oer twa wiken by de behanneling fan de Miljoenenota op Prinsjesdag better nijs komt foar de gemeenten.