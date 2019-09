It tal kappers yn Fryslân groeit, en rap ek

Yn de rest fan de gemeenten leit de groei fan it tal kappers leger: tusken de tsien en tweintich prosint. Dat betsjut net dat dy kappers gjin lêst hawwe fan de gefolgen. In konkurrinsjestriid foar klanten, meiwurkers oan it wurk hâlde en de priis foar in knipbeurt: de hjoeddeistige kapper hat it swier.

Tal kappers groeid

Yn hast alle Fryske gemeenten is it tal kappers groeid, sa't yn ûndersteande grafyk te sjen is. Benammen yn Ljouwert groeit it tal saken hurd, mei 29 saken yn de lêste fiif jier. Op de eilannen wurdt de groei it minste fernaam: op Skylge en Skiermûntseach naam it tal saken ôf, mar op It Amelân groeide it oanbod fan kappers mei trije.