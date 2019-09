Hûnderten minsken yn it spier om Skylger swalkôffal op te romjen

De stichting krige in finansjele bydrage fan de gemeente Skylge, ôffalferwurker Omrin en stichting Nederland Schoon. Hjirfan binne nije ôffalgripers en ringen om de ôffalpûde mei iepen te hâlden kocht. It guod waard woansdei oerhandige troch boargemaster Bert Wassink.

Offal sammelje

De 340 minsken dy't woansdei nei Skylge kamen om it eilân op te rêden, koenen der gelyk mei oan de slach. It ynsammele ôffal wurdt op Ecopark De Wierde op It Hearrenfean duorsum ferwurke.