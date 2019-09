"Provinsje moat fiif ton útlûke om Fryske Akademy te rêden"

Neffens it Gateway rapport is it belang fan it fûneminteel en tapast wittenskiplik ûndersyk nei de Fryske taal, kultuer en skiednis dat de Fryske Akademy docht 'onomstreden'. Foar it ûntstean fan de problemen fan de lêste jierren is net allinnich de Fryske Akademy sels ferantwurdlik, mar spile ek de 'niet-zakelijke manier van samenwerken' mei de provinsje Fryslân in rol.

Gateway fynt it logysk dat de provinsje it foartou nimt by it yn gong setten fan de nedige feroaringen. Wêr it giet om de Fryske Akademy hat de provinsje de rol as 'taalskipper' net pakt, sa skriuwt Gateway. In kwestje fan "gebrek aan leiderschap en lef", sa skriuwt Gateway. Dêr komt noch in kear by dat de ôfstimming tusken de provinsje en de KNAW oer it oanstjoeren fan de Fryske Akademy ek net goed rint.